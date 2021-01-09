Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:11
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Borçlanma Araçları EYF0,0255930,28
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0493190,18
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0239710,17
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0727040,16
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813760,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0217131,16
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0181120,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0555575,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0567863,96
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036633,21
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0330482,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1073962,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0327492,81
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020642,68
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0880552,27
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0314142,11
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0668452,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0459331,96
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0651131,79
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0295110,76
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0381900,67
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0316930,60
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0713700,17
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0283640,17
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0256760,17
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0710650,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0314450,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,073398-2,27
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040650-2,24
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,098955-2,21
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,098859-2,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,120482-2,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031766-2,15
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,180642-1,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,100865-1,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,127710-1,25
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013947-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027433-1,95
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026908-0,15
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038761-0,15
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013270-0,09
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026787-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051590-1,00
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045857-0,98
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046904-0,98
NN Hay. Em. Altın EYF0,029062-0,97
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048121-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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