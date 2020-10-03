Yatırımcı rehberi (7)
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Yatırımcı rehberi (7)

03.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:07
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049716 2,77
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069876 2,32
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091801 2,24
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038922 2,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,05147 2,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018671 1,47
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016561 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040647 4,94
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062246 4,04
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,120819 3,21
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037562 3,20
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069854 3,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,167019 3,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,117082 3,68
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092836 3,63
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019363 3,03
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019283 3,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030380 3,05
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021093 3,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033675 2,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047898 2,54
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033329 1,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050694 3,15
ZEM Altın Katılım EYF 0,050371 2,88
VEM Altın Katılım EYF 0,052480 2,85
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052224 2,77
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046342 2,75
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022641 0,22
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070464 0,22
ZEM Para Piyasası EYF 0,026521 0,22
HEM Para Piyasası EYF 0,023911 0,21
VEM Para Piyasası EYF 0,065539 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018879 -0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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