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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em.

Yatırımcı rehberi (7)
01.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:08

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0793052,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0827452,01
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0650331,12
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0464180,79
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0661040,66
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0352361,24
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0409340,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0210893,36
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0209871,94
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013891,86
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF0,0139330,80
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0202710,55
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0180371,67
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0452611,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0318221,41
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0253291,37
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0250911,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0448517,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,0284577,06
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0458737,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0473227,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0457297,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0244430,18
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0639260,16
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0679650,16
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0619520,15
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0677590,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010934-1,06
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042052-1,03
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,071531-1,00
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,076336-1,00
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,076276-1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,018128-0,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015590-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,055560-5,88
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,024582-4,70
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,020150-4,65
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,026819-4,16
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,136809-3,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,018258-4,00
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF0,022431-2,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,023222-2,75
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,068925-2,74
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF0,044725-2,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,025210-0,81
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013549-0,11
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016170-0,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,019164-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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