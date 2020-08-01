Yatırımcı rehberi (7) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079305 2,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,082745 2,01 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,065033 1,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,046418 0,79 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066104 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035236 1,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040934 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021089 3,36 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020987 1,94 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01389 1,86 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013933 0,80 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020271 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018037 1,67 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045261 1,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031822 1,41 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025329 1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025091 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,044851 7,10 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028457 7,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,045873 7,04 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047322 7,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045729 7,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024443 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063926 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067965 0,16 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061952 0,15 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067759 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010934 -1,06 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042052 -1,03 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071531 -1,00 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076336 -1,00 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076276 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018128 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015590 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055560 -5,88 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024582 -4,70 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020150 -4,65 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026819 -4,16 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136809 -3,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018258 -4,00 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022431 -2,77 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023222 -2,75 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068925 -2,74 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,044725 -2,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025210 -0,81 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013549 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016170 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019164 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA