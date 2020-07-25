Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083471 2,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041964 2,13 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,105001 2,09 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078664 2,09 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,046370 2,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018292 0,69 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015643 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040434 3,26 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,093050 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034502 2,29 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041745 1,19 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038286 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026685 2,14 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,020411 1,73 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,092589 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150662 1,38 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028353 1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045278 2,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031837 2,23 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020906 2,22 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030100 2,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017831 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042264 3,69 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,043245 3,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,026821 3,65 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044035 3,65 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044281 3,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024414 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067888 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063852 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067616 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068598 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021239 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025928 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020641 -0,15 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,019984 -0,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,078785 -0,11 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019040 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025462 -0,09

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(Sürecek)

Kaynak: AA