Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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25.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,083471
|2,38
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041964
|2,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105001
|2,09
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,078664
|2,09
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,046370
|2,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018292
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015643
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040434
|3,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,093050
|2,97
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034502
|2,29
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041745
|1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038286
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,026685
|2,14
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,020411
|1,73
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,092589
|1,71
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,150662
|1,38
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028353
|1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045278
|2,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031837
|2,23
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020906
|2,22
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,030100
|2,20
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017831
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042264
|3,69
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043245
|3,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026821
|3,65
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044035
|3,65
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044281
|3,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024414
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067888
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063852
|0,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067616
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068598
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021239
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025928
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020641
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,019984
|-0,14
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,078785
|-0,11
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019040
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025462
|-0,09
(Sürecek)
Kaynak: AA