Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024322 0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076499 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080008 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022637 0,18 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065580 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058842 3,40 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039699 3,20 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033944 2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028209 1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083614 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104784 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020183 1,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150143 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017435 0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024712 0,35 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012889 0,26 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028595 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017372 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040909 2,49 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043219 2,48 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025986 2,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041769 2,47 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042658 2,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068400 0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029836 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064298 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063662 0,15 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026020 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076612 -1,44 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076584 -1,40 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042211 -1,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020556 -1,32 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068207 -1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017956 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015550 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025507 -1,58 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020893 -1,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,139873 -1,27 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,090285 -1,15 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,121179 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -2,73 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019220 -2,52 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018317 -2,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018496 -2,51 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019633 -2,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019718 -1,29 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028406 -1,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025073 -0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029844 -0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042446 -0,62

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(Sürecek)

Kaynak: AA