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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı rehberi (7)
11.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:07

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024322 0,71
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076499 0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080008 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022637 0,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065580 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,058842 3,40
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039699 3,20
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033944 2,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028209 1,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083614 1,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104784 1,34
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,020183 1,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150143 1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,017435 0,48
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024712 0,35
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012889 0,26
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028595 0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017372 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040909 2,49
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043219 2,48
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025986 2,48
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041769 2,47
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042658 2,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068400 0,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029836 0,15
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064298 0,15
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063662 0,15
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026020 0,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076612 -1,44
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076584 -1,40
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042211 -1,39
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020556 -1,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068207 -1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017956 -0,17
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015550 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025507 -1,58
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020893 -1,30
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,139873 -1,27
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,090285 -1,15
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,121179 -1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018018 -2,73
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019220 -2,52
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018317 -2,51
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018496 -2,51
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019633 -2,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019718 -1,29
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028406 -1,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025073 -0,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029844 -0,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,042446 -0,62

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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