Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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11.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:07
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024322
|0,71
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076499
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080008
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022637
|0,18
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,065580
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,058842
|3,40
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039699
|3,20
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033944
|2,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028209
|1,45
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,083614
|1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,104784
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020183
|1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,150143
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,017435
|0,48
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024712
|0,35
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012889
|0,26
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028595
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017372
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040909
|2,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043219
|2,48
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025986
|2,48
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041769
|2,47
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,042658
|2,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068400
|0,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029836
|0,15
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064298
|0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063662
|0,15
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026020
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076612
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076584
|-1,40
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042211
|-1,39
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020556
|-1,32
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068207
|-1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017956
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015550
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025507
|-1,58
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020893
|-1,30
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,139873
|-1,27
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,090285
|-1,15
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,121179
|-1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018018
|-2,73
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019220
|-2,52
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018317
|-2,51
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018496
|-2,51
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019633
|-2,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019718
|-1,29
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028406
|-1,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025073
|-0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029844
|-0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,042446
|-0,62
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA