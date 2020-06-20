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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı rehberi (7)
20.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:03

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104166 1,84
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080099 1,81
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077978 1,80
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,119166 1,79
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,11788 1,70
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017605 1,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015328 1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037751 3,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,08504 3,52
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,0255 3,23
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020666 3,09
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080839 3,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019048 8,02
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,079572 2,14
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,051294 2,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062926 1,96
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023145 1,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027633 3,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019182 3,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041028 2,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028847 2,83
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024502 2,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040731 0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041252 0,87
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042494 0,87
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024807 0,87
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037418 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067129 0,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029706 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063388 0,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061447 0,13
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022113 0,13
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,040783 -0,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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