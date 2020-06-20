Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104166 1,84 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080099 1,81 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077978 1,80 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,119166 1,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,11788 1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017605 1,24 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015328 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037751 3,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,08504 3,52 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,0255 3,23 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020666 3,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,080839 3,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,019048 8,02 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,079572 2,14 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,051294 2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062926 1,96 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023145 1,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,027633 3,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019182 3,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041028 2,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028847 2,83 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,024502 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040731 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041252 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042494 0,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024807 0,87 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037418 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067129 0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029706 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063388 0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061447 0,13 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022113 0,13 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,040783 -0,06

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(Sürecek)

Kaynak: AA