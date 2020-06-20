Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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20.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:03
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104166
|1,84
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,080099
|1,81
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077978
|1,80
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,119166
|1,79
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,11788
|1,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017605
|1,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015328
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037751
|3,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,08504
|3,52
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,0255
|3,23
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020666
|3,09
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080839
|3,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,019048
|8,02
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,079572
|2,14
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,051294
|2,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062926
|1,96
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023145
|1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,027633
|3,49
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019182
|3,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041028
|2,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028847
|2,83
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024502
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040731
|0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041252
|0,87
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042494
|0,87
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024807
|0,87
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037418
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067129
|0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029706
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063388
|0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061447
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022113
|0,13
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,040783
|-0,06
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA