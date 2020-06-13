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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı rehberi (7)
13.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:09

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,06017 1,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075904 1,25
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079256 1,10
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063135 0,82
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045058 0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,01739 0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01516 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,03643 1,39
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051403 1,34
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033835 1,28
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,133163 0,52
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02597 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019041 2,13
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027084 1,61
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,079297 1,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,14282 1,39
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,019604 1,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024749 0,84
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024382 0,62
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012665 0,54
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,027803 0,44
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,024341 0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040371 2,05
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024854 2,04
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040674 2,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040895 2,03
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038724 2,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067043 0,14
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063307 0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067316 0,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029668 0,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061369 0,12
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078995 -0,09
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072214 -0,09
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,077031 -0,08
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077044 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036179 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031806 -1,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,024702 -1,30
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040220 -0,77
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026785 -0,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063370 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,061718 -0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018637 -0,51
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,017939 -0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019477 -0,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019310 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018868 -0,16

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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