Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078488 2,46 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060592 2,18 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,075017 2,16 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033418 2,15 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,100282 2,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016844 1,56 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014702 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034618 4,63 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048906 4,48 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023617 3,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033873 3,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,099346 3,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082914 3,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138418 2,97 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096048 2,87 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076871 2,77 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021602 2,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026492 3,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,037673 3,76 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025728 3,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017860 3,53 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030754 1,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029545 0,16 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023243 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066759 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063684 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067035 0,16 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064606 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050234 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024517 -2,26 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012549 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013375 -0,48 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012613 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039934 -0,42 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039000 -0,42 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039829 -0,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024782 -0,41

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(Sürecek)

Kaynak: AA