Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022306 0,21 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024674 0,20 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069428 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059706 0,06 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019831 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016586 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032674 3,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061487 2,70 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022727 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036995 1,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076135 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018377 4,52 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022967 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018616 1,78 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024189 1,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019951 1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024838 5,46 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017251 5,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025511 5,01 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036307 4,99 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030250 2,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066654 0,16 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066773 0,16 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067641 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068325 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021962 0,15 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011648 -3,08 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042637 -2,82 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057555 -2,78 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,079232 -2,77 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073429 -2,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014649 -1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033086 -6,34 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029761 -3,92 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018476 -0,15 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046809 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080343 -3,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058475 -3,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093364 -3,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,134427 -3,21 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074796 -3,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025083 -3,60 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012582 -0,34 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024201 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037467 -2,70 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012668 -2,68 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024883 -2,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039993 -2,66 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041358 -2,65

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(Sürecek)

Kaynak: AA