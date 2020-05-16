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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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Yatırımcı rehberi (7)
16.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:20

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022306 0,21
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024674 0,20
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069428 0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059706 0,06
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019831 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016586 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032674 3,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061487 2,70
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022727 2,46
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036995 1,97
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076135 1,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018377 4,52
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022967 2,03
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,018616 1,78
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024189 1,69
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019951 1,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024838 5,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017251 5,39
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025511 5,01
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036307 4,99
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030250 2,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066654 0,16
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066773 0,16
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067641 0,15
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068325 0,15
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021962 0,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011648 -3,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042637 -2,82
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057555 -2,78
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,079232 -2,77
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073429 -2,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014649 -1,66
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033086 -6,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029761 -3,92
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018476 -0,15
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046809 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080343 -3,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058475 -3,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093364 -3,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,134427 -3,21
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074796 -3,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025083 -3,60
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012582 -0,34
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024201 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037467 -2,70
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012668 -2,68
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024883 -2,67
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039993 -2,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041358 -2,65

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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