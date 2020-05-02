Yatırımcı rehberi (7)
02.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:12
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,057462
|3,51
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,077093
|2,81
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074004
|2,81
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,079429
|2,81
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032839
|2,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016739
|2,43
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014629
|2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075166
|6,08
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024226
|4,97
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031615
|4,86
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,12441
|4,71
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035406
|4,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016894
|5,23
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022775
|4,51
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023665
|4,04
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021415
|3,83
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082643
|3,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016900
|7,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024319
|7,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024885
|6,70
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035436
|6,60
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016703
|5,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013472
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,041120
|0,47
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044193
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040046
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041416
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067426
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063397
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025664
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021894
|0,21
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023139
|0,20
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047267
|-0,37
(Sürecek)
Kaynak: AA