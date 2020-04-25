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Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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25.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041476 4,57
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077181 4,54
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,043055 4,37
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033185 4,35
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019723 4,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016342 2,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014321 1,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030556 6,31
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047444 5,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070861 4,04
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,02988 3,14
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036622 2,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017694 7,22
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017528 7,20
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01879 7,16
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01939 6,94
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019 6,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015671 5,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022558 5,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033242 4,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023323 4,29
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015854 3,30
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066429 0,30
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067285 0,29
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,067977 0,29
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023092 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063266 0,28
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,015885 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,042315 -0,72
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,037428 -0,50
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013408 -0,28
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012643 -0,28
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039427 -0,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040962 -0,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,043990 -0,26
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039054 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039999 -0,24
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024806 -0,23

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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