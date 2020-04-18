Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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18.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:16
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,07662
|3,48
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069424
|3,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072171
|3,30
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,075607
|3,16
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,109503
|3,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01413
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016006
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044815
|2,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028742
|2,45
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022079
|1,45
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,092583
|1,44
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,106874
|1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,089453
|4,58
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,025518
|4,51
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,072246
|4,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,129565
|4,22
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021411
|3,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022363
|3,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031817
|3,34
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024411
|3,18
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021423
|3,02
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014882
|2,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037616
|6,55
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042621
|6,46
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024864
|6,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041318
|6,02
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039948
|6,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062464
|0,18
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023887
|0,18
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066233
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063091
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067782
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,067642
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072325
|-0,61
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059535
|-0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019538
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031801
|-0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033686
|-1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029534
|-1,20
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018198
|-0,52
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024339
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022623
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016373
|-1,39
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016502
|-1,36
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016351
|-1,34
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017534
|-1,32
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017906
|-1,28
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA