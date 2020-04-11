Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037489
|4,65
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,10729
|4,05
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071849
|4,03
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,10559
|4,03
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092809
|3,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015979
|3,84
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014068
|3,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028055
|11,34
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034171
|11,10
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028757
|10,06
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066708
|7,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067014
|7,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,124315
|7,60
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069253
|7,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,085532
|7,01
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077588
|6,67
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028414
|6,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030788
|7,18
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014457
|7,16
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020795
|7,09
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021604
|6,77
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014977
|5,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,023451
|5,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,038971
|5,59
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,036959
|5,58
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,037684
|5,58
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,035304
|5,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029221
|0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060513
|0,17
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066117
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023844
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066030
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010509
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072770
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,072485
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,069476
|-0,22
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019003
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,074114
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034042
|-0,18
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039883
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,076143
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041417
|-0,16
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA