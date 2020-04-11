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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037489 4,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,10729 4,05
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071849 4,03
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,10559 4,03
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092809 3,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015979 3,84
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014068 3,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028055 11,34
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034171 11,10
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028757 10,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066708 7,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067014 7,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,124315 7,60
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069253 7,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085532 7,01
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077588 6,67
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028414 6,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030788 7,18
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014457 7,16
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020795 7,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021604 6,77
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014977 5,56
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,023451 5,60
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,038971 5,59
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,036959 5,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,037684 5,58
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035304 5,57
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029221 0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060513 0,17
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066117 0,17
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023844 0,17
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066030 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010509 -0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072770 -0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,072485 -0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,069476 -0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019003 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,074114 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034042 -0,18
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039883 -0,18
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,076143 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041417 -0,16

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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