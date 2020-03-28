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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,0683 6,15
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071071 5,67
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104074 5,56
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,07079 5,52
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036727 5,5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015497 3,99
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014114 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026024 15,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062576 11,64
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030572 10,34
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,09802 9,85
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073052 9,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014434 9,57
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,016446 8,85
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,01654 7
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011659 6,77
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073193 6,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019479 14,6
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013531 14,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028911 12,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020366 12,25
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014289 9,86
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033007 8,1
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037547 7,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,034356 7,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036221 7,22
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021797 7,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060313 0,19
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023763 0,19
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,06525 0,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062129 0,19
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025411 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01292 -0,7
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,009997 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022771 -0,52

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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