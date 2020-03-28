Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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28.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:20
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,0683
|6,15
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071071
|5,67
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104074
|5,56
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,07079
|5,52
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036727
|5,5
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015497
|3,99
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014114
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026024
|15,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062576
|11,64
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030572
|10,34
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,09802
|9,85
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,073052
|9,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014434
|9,57
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016446
|8,85
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,01654
|7
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011659
|6,77
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073193
|6,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019479
|14,6
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013531
|14,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028911
|12,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020366
|12,25
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014289
|9,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033007
|8,1
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,037547
|7,67
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,034356
|7,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036221
|7,22
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021797
|7,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060313
|0,19
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023763
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,06525
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062129
|0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025411
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,01292
|-0,7
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,009997
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022771
|-0,52
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA