Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
...
21.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:12
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060438
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046621
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021955
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,02434
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013011
|1,65
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,02254
|0,81
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018257
|0,3
|NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF
|0,010009
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027826
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,02289
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012898
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,065783
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067323
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065949
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062014
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065683
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067256
|-6,83
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064341
|-6,5
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,050493
|-5,95
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,052847
|-5,67
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,069398
|-5,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014902
|-5,72
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01399
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024055
|-14,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,027707
|-14,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,022606
|-9,7
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031357
|-9,52
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019969
|-9,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068607
|-7,85
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013173
|-6,88
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,015109
|-6,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,056502
|-5,96
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016406
|-5,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016998
|-14,31
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011829
|-14,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025731
|-11,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018144
|-11,22
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013006
|-9,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030534
|-5,26
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034871
|-4,93
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032024
|-4,88
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020329
|-4,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033781
|-4,84
(Sürecek)
Kaynak: AA