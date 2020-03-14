Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:16
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059851
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,04649
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,02191
|0,20
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024296
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,068053
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,0128
|1,90
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,027782
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,015455
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,071053
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF
|0,0188
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022792
|0,72
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012884
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021367
|3,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035499
|3,07
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,034339
|3,06
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037945
|3,04
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,036591
|3,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069568
|0,21
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066517
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023677
|0,21
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065569
|0,21
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022832
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022521
|-8,59
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,068816
|-4,82
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104066
|-4,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092070
|-4,45
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070637
|-4,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015806
|-7,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014198
|-3,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025034
|-20,59
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040487
|-18,96
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026391
|-18,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060021
|-18,01
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064289
|-16,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014147
|-13,34
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,041393
|-11,65
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026916
|-11,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,060086
|-10,94
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011554
|-10,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020438
|-14,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029021
|-14,80
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019836
|-14,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013800
|-14,06
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014330
|-9,07
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA