Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059161
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,045363
|0,36
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024141
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021753
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050535
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01524
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036097
|1,34
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042915
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023685
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,090557
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,131237
|0,74
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,072653
|0,70
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015459
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023967
|2,08
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016649
|1,81
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,02464
|0,99
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022678
|0,91
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029204
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019974
|2,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,031447
|2,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033240
|2,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,032214
|2,02
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035466
|2,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064524
|0,14
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059592
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062065
|0,13
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022656
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025128
|0,13
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040950
|-1,98
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010717
|-1,29
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029410
|-1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034541
|-1,26
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,073708
|-1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017505
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035299
|-2,58
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055181
|-2,05
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,029913
|-1,66
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079423
|-1,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022803
|-1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019204
|-2,70
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019288
|-2,53
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019709
|-2,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019316
|-2,32
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017969
|-2,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016021
|-0,38
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,023432
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015777
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012970
|-0,05
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014766
|-0,05
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA