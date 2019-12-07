Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
...
07.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064938
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,04712
|0,71
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067452
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,03866
|0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065252
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016394
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014096
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047866
|4,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068341
|2,87
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033036
|2,25
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031412
|1,84
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,074852
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015238
|3,38
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017024
|3,09
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019871
|2,49
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021758
|1,80
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016701
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019365
|6,03
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013337
|5,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020230
|5,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028981
|5,40
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026015
|3,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029367
|1,49
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017680
|1,48
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028427
|1,48
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030390
|1,48
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029429
|1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065477
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,060218
|0,25
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,063974
|0,24
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023035
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064065
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033369
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039042
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,115070
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078676
|-0,57
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063518
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054978
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,078812
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034532
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012297
|-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA