Yatırımcı rehberi (7)



Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

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23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039163 0,89 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047401 0,80 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,071996 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,068154 0,68 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,074184 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016224 1,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013903 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065215 4,49 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045213 3,60 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,073654 3,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074339 3,54 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030769 3,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014649 4,05 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025828 2,87 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,043623 2,34 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,019219 2,22 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066647 2,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017829 3,63 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012334 3,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026364 3,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018457 3,42 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,020616 2,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020947 0,24 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049880 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047204 0,24 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,063561 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,063782 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064978 -0,75 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037439 -0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,066475 -0,72 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050211 -0,70 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055950 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038411 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033041 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012221 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,054514 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034224 -0,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,078245 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,114018 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020892 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028018 -0,99 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030309 -0,96 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026515 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028253 -0,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027573 -0,87

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA