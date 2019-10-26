Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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26.10.2019 11:20
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,03742
|7,68
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021514
|3,93
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,045777
|3,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,064896
|3,83
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,02768
|3,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015614
|3,11
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013657
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059286
|6,95
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,078913
|6,48
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,10607
|6,27
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068492
|5,92
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067804
|5,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017395
|8,39
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017146
|7,88
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,018353
|7,81
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017164
|7,73
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,016673
|7,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011608
|6,64
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016915
|6,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017432
|6,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024906
|6,28
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019506
|3,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,043461
|0,40
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024275
|0,39
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025188
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,064483
|0,38
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021888
|0,38
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037504
|-1,46
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055826
|-1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042230
|-1,03
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037236
|-0,84
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053424
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038466
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033875
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012558
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,110827
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077128
|-0,34
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,061153
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020844
|-1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028619
|-2,08
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029694
|-1,99
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030651
|-1,96
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031682
|-1,95
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018170
|-1,95
(Sürecek)
Kaynak: AA