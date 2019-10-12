Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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12.10.2019 11:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038012
|2,91
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066627
|2,68
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063984
|2,54
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046468
|2,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037513
|2,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013706
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037366
|3,73
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031949
|3,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,05292
|2,51
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,076081
|2,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109979
|2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074988
|1,86
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060653
|1,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021247
|2,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014238
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012186
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021296
|0,47
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,02362
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018477
|3,61
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,029666
|3,58
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031607
|3,58
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030610
|3,58
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010318
|3,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,063518
|0,31
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027683
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059624
|0,31
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021769
|0,30
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,062680
|0,30
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035796
|-2,50
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029657
|-1,18
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,055757
|-1,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,027057
|-1,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018411
|-1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015366
|-1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057347
|-4,64
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055963
|-4,57
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029337
|-3,93
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019051
|-3,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028588
|-3,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023888
|-3,51
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016611
|-3,09
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016444
|-2,92
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016467
|-2,82
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016434
|-2,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016148
|-3,18
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011128
|-2,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023716
|-2,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016618
|-2,62
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,019002
|-1,58
(Sürecek)
Kaynak: AA