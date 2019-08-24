Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
...
24.08.2019 11:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047393
|2,93
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065862
|2,83
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094435
|2,81
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037053
|2,81
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,09346
|2,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013175
|1,33
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014871
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036151
|4,45
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030625
|3,03
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039332
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107269
|3,81
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074408
|3,65
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059236
|3,64
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,07296
|3,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050803
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,02063
|3,16
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,022998
|0,86
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018672
|0,85
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020947
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018852
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027254
|2,04
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031053
|2,02
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028773
|1,97
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030903
|1,97
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029940
|1,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048095
|0,35
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019329
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045465
|0,35
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056156
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024501
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033196
|-3,40
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,052932
|-1,46
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,042589
|-1,38
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028198
|-1,37
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020018
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,112605
|-1,66
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020682
|-1,52
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069267
|-1,52
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018414
|-1,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033601
|-1,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015164
|-3,56
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015200
|-3,55
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016292
|-3,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015221
|-3,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014838
|-2,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010345
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015479
|-0,53
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015444
|-0,44
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022084
|-0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022566
|-0,04
(Sürecek)
Kaynak: AA