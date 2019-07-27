Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062183
|2,47
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083303
|2,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094565
|2,39
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,066075
|2,38
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095371
|2,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015182
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013266
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029917
|1,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035929
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066973
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067849
|0,97
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,02582
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,01538
|2,32
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,01541
|2,15
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015319
|2,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014922
|1,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015625
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013273
|1,39
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016419
|1,26
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015869
|1,12
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011327
|1,05
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,018933
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029361
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025755
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027328
|0,55
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030162
|0,55
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027983
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019841
|0,44
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060263
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061724
|0,43
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024140
|0,43
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023222
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032901
|-1,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038653
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044028
|-0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058273
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012458
|-1,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010030
|-0,03
(Sürecek)
Kaynak: AA
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