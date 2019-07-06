Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032759
|2,07
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,056221
|1,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017033
|1,40
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,041391
|1,35
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062645
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014776
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057957
|4,99
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,051156
|4,50
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,102918
|4,35
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,116519
|4,35
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,054446
|4,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024332
|3,94
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011373
|3,59
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020511
|3,41
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019448
|2,68
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015167
|2,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,01554
|2,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022275
|2,37
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010663
|1,94
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015911
|1,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012970
|1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044279
|0,44
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046844
|0,44
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021465
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,059627
|0,43
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020657
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035752
|-2,59
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036219
|-2,53
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064666
|-2,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061914
|-2,16
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045018
|-2,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012998
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033191
|-1,85
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038400
|-1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011986
|-2,55
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032281
|-1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050693
|-0,84
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074321
|-0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016075
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019860
|-2,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026725
|-2,56
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026121
|-2,46
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016584
|-2,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027494
|-2,43
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028379
|-2,37
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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