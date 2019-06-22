Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031334 3,11 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018151 2,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,06267 2,32 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,061953 2,31 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060864 2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014382 2,32 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012841 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027242 5,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053712 4,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053893 4,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048011 4,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113008 4,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023002 4,55 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015246 3,83 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023616 3,69 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015378 3,54 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010806 3,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010235 2,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015273 2,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014867 2,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021364 2,37 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017518 1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028578 1,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025091 1,57 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026502 1,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016649 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026854 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060307 0,52 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058939 0,52 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020459 0,51 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022692 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040610 0,50 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036659 -1,14 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -0,92 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051943 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064478 -0,69 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035961 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012298 -0,97 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032196 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020107 -0,84

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(Sürecek)

Kaynak: AA