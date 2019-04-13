Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,05095
|1,50
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036096
|1,39
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,06401
|1,31
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044379
|1,28
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061132
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012686
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038403
|3,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032745
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,072013
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048926
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,01215
|0,86
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,031464
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070443
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019789
|1,39
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,01946
|0,91
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016431
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012484
|0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,019739
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015718
|2,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026051
|2,45
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015872
|2,44
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023655
|2,41
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,024992
|2,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055749
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,053094
|0,46
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044388
|0,46
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,056288
|0,46
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017844
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077149
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057788
|-0,53
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088771
|-0,39
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,059257
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087819
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013980
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,052271
|-2,69
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026558
|-2,42
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017733
|-2,40
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069396
|-2,40
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018384
|-2,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019347
|-1,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010630
|-1,49
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,097037
|-1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022733
|-1,03
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,031168
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015042
|-2,31
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010112
|-2,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014733
|-1,20
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021184
|-1,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017909
|-0,75
(Sürecek)
Kaynak: AA