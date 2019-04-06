Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044856 4,85 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077582 4,69 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058851 4,67 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047376 4,56 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061553 4,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014087 3,50 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012617 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027217 7,69 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061473 6,82 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062487 6,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027599 6,69 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 6,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,02297 6,11 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019716 5,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069918 5,59 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056981 5,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103391 5,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,02141 4,23 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015398 4,22 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010339 4,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014912 4,11 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019517 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026265 0,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023099 0,43 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024408 0,16 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025106 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026140 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041763 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,057328 0,47 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044185 0,47 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039741 0,47 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056032 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012046 -0,09

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Kaynak: AA