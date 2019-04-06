Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044856
|4,85
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077582
|4,69
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058851
|4,67
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,047376
|4,56
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,061553
|4,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014087
|3,50
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012617
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027217
|7,69
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061473
|6,82
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062487
|6,76
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027599
|6,69
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019258
|6,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,02297
|6,11
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019716
|5,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,069918
|5,59
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056981
|5,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103391
|5,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,02141
|4,23
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015398
|4,22
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010339
|4,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014912
|4,11
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019517
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026265
|0,56
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023099
|0,43
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,024408
|0,16
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025106
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,026140
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041763
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057328
|0,47
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044185
|0,47
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039741
|0,47
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,056032
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012046
|-0,09
(Sürecek)
Kaynak: AA