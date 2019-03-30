Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018632
|0,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,051234
|0,39
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020766
|0,35
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,058144
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,018052
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012057
|2,24
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,014548
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,029859
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,023728
|0,38
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,013092
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019093
|0,55
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015455
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,02416
|1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,02542
|1,35
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015489
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024721
|1,34
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025258
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,04398
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041568
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057062
|0,44
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017682
|0,44
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055773
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028191
|-9,29
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015245
|-5,62
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032833
|-5,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015334
|-4,98
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022553
|-4,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013610
|-3,99
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012357
|-1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067057
|-10,40
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051394
|-10,25
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020707
|-10,09
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,068382
|-10,06
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018062
|-10,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013790
|-9,75
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013034
|-9,29
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012788
|-9,27
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021648
|-9,14
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012966
|-9,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009926
|-5,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020542
|-5,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014323
|-5,24
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014774
|-5,23
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011743
|-3,14
(Sürecek)
Kaynak: AA