Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057352
|1,27
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,058239
|1,24
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,046974
|1,19
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,0876
|1,18
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086795
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012479
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014116
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030854
|3,27
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035802
|2,04
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055846
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034283
|0,57
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090027
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,067414
|2,09
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,099476
|1,84
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,054796
|1,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,047382
|1,12
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,068734
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019143
|0,73
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015712
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010628
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018902
|0,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018681
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022576
|1,59
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015133
|1,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024838
|1,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014994
|1,53
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024684
|1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055442
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018218
|0,42
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,038156
|0,42
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043602
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041211
|0,42
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030638
|-1,67
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034312
|-0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015970
|-0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056535
|-0,71
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015994
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027786
|-0,78
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,097707
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051717
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,110635
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083867
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014165
|-1,56
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014037
|-1,50
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013884
|-1,48
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015039
|-1,47
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014345
|-1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021670
|-0,35
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015113
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012092
|-0,18
(Sürecek)
Kaynak: AA