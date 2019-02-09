Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056218
|1,15
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,04913
|0,63
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,058665
|0,62
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033238
|0,61
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,085459
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012127
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011303
|1,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010583
|1,12
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,013198
|1,07
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,01759
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,01217
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017284
|1,61
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018342
|0,98
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010711
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012162
|0,80
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,01818
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023244
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019555
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,055376
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,054259
|0,43
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054126
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037358
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031616
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058914
|-0,48
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016120
|-0,43
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,061461
|-0,42
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,038954
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013926
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044837
|-3,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054783
|-2,72
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018300
|-1,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028775
|-1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062884
|-1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010928
|-1,09
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019652
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036164
|-0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,057504
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018179
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020978
|-0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014600
|-0,73
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015154
|-0,54
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010252
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024721
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021776
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023077
|-0,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014494
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023373
|-0,05
(Sürecek)
Kaynak: AA