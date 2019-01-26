Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084823 1,44 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030571 1,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056309 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055846 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084005 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013775 2,54 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011961 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026834 6,18 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019272 5,94 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071407 5,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022019 5,69 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062049 5,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022967 3,91 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017869 3,65 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019498 3,64 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010801 3,47 NN Hay. Em. Karma EYF 0,096476 3,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014422 5,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020750 5,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010124 5,08 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014963 4,92 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011620 2,67 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,040066 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042391 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,053795 0,43 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054734 0,43 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017019 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033708 -1,34 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047512 -0,91 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,049105 -0,66 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057483 -0,50 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060407 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028835 -0,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033696 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011240 -1,99 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029500 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018305 -0,91 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018371 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014317 -2,43 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023700 -2,43 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014436 -2,38 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023099 -2,38 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022566 -2,36

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(Sürecek)

Kaynak: AA