Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030143 2,57 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015628 1,87 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,051167 1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015634 1,76 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055122 1,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013434 2,50 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011864 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018192 8,38 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031947 6,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106883 6,73 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017384 6,59 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067469 6,58 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,0933 6,94 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022102 5,59 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010439 4,66 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018814 4,59 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,01724 4,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,017597 1,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017741 1,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013685 1,70 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014261 1,68 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019710 1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049342 0,47 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036881 0,45 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,056848 0,45 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,053730 0,44 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050920 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060709 -2,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057771 -2,46 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042039 -2,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034165 -2,29 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033317 -1,87 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028980 -1,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033810 -1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029520 -1,84 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011468 -1,37 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065009 -1,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044814 -0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 -2,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023662 -2,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014674 -2,10 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023112 -2,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024290 -2,10 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014788 -2,06

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(Sürecek)

Kaynak: AA