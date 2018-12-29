Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017537
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017669
|0,56
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,016778
|0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022404
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,054044
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011621
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040567
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011516
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013137
|0,67
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,028329
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,013535
|0,53
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013379
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018183
|0,69
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017976
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,01712
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014899
|0,34
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,01475
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022986
|1,94
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022805
|1,93
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023417
|1,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023591
|1,92
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014259
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050265
|0,50
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052302
|0,49
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020339
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036393
|0,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023380
|0,48
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013060
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030846
|-1,18
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,021736
|-1,16
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079581
|-1,14
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,100177
|-1,05
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025083
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022357
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,012914
|-0,89
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012459
|-0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017907
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020848
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013858
|-1,16
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019176
|-1,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013301
|-1,06
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009263
|-0,81
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011004
|-0,66
(Sürecek)
Kaynak: AA