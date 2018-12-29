Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017537 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017669 0,56 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,016778 0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022404 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054044 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011621 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040567 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011516 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013137 0,67 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028329 0,57 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,013535 0,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013379 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018183 0,69 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017976 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,01712 0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014899 0,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,01475 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022986 1,94 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022805 1,93 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023417 1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023591 1,92 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014259 1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050265 0,50 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052302 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020339 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036393 0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023380 0,48 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013060 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030846 -1,18 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021736 -1,16 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079581 -1,14 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100177 -1,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025083 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022357 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012914 -0,89 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012459 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017907 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020848 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013858 -1,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019176 -1,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013301 -1,06 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009263 -0,81 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011004 -0,66

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(Sürecek)

Kaynak: AA