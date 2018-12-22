Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029173
|3,38
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,049816
|2,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015221
|2,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022286
|2,03
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015248
|1,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013063
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080502
|1,44
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016989
|1,41
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016661
|1,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025347
|1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,029913
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013306
|3,61
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013087
|3,46
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013567
|3,18
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013309
|3,15
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012786
|3,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010286
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014849
|0,39
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014664
|0,39
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011854
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011219
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052046
|0,46
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020240
|0,46
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018971
|0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050017
|0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036217
|0,45
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033599
|-1,20
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047153
|-0,68
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059713
|-0,32
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,056992
|-0,26
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032822
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011603
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026769
|-4,13
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031213
|-3,71
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040328
|-1,83
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023329
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,046774
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086915
|-3,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042671
|-2,48
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,062789
|-2,41
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047828
|-1,47
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022650
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014020
|-1,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009339
|-1,48
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018058
|-1,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019398
|-1,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013444
|-1,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022549
|-1,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013991
|-1,33
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022373
|-1,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022975
|-1,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023146
|-1,32
(Sürecek)
Kaynak: AA