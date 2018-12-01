Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,02936 2,35 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053912 2,21 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052884 1,82 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032871 1,82 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017489 1,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013134 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024367 4,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017751 3,64 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017128 3,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057764 2,90 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045088 2,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014319 3,05 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013345 2,97 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013663 2,65 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013527 2,63 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013672 2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013984 3,16 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014693 3,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,02018 3,12 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009747 1,93 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015159 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019945 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049297 0,48 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018694 0,47 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035698 0,47 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052056 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057688 -2,75 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -2,62 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040061 -2,58 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055140 -2,58 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051899 -2,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011529 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027334 -1,09 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031907 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028040 -1,36 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063204 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043355 -0,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057954 -0,39 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047769 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017525 -2,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016338 -0,37 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011668 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017493 -0,01 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014130 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021669 -2,72 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021509 -2,70 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020200 -2,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013455 -2,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013555 -2,65

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)