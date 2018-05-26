Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,037035
|6,99
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,038879
|6,61
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,047344
|6,35
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071832
|6,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,0639
|6,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011185
|1,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,029905
|3,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026667
|3,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,044965
|4,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,085787
|4,24
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,06194
|4,20
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,026726
|4,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,041977
|4,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,016024
|5,70
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016873
|1,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015237
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010375
|0,37
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016665
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,019547
|6,73
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,020594
|6,58
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,022039
|6,57
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,022728
|6,55
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022077
|6,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,032277
|0,25
|MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,018971
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,047074
|0,25
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016927
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046468
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017903
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012761
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050070
|-1,80
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017694
|-1,72
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,046351
|-1,60
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053948
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048644
|-1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010043
|-0,98
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,011887
|-0,83
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,012491
|-0,72
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,025206
|-0,60
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,030039
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013519
|-2,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019441
|-2,44
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019451
|-0,37
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019803
|-0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016094
|-0,19
(Sürecek)