Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037035 6,99 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038879 6,61 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047344 6,35 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071832 6,32 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,0639 6,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011185 1,96 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029905 3,68 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026667 3,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044965 4,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085787 4,24 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06194 4,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026726 4,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041977 4,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016024 5,70 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016873 1,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015237 0,65 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010375 0,37 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016665 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019547 6,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020594 6,58 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,022039 6,57 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022728 6,55 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022077 6,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032277 0,25 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018971 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,047074 0,25 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016927 0,25 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046468 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017903 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012761 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050070 -1,80 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017694 -1,72 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046351 -1,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053948 -1,44 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048644 -1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010043 -0,98 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011887 -0,83 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012491 -0,72 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,025206 -0,60 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,030039 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013519 -2,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -2,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019451 -0,37 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019803 -0,32 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016094 -0,19

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(Sürecek)