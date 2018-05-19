Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,028417
|3,31
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,040476
|2,36
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,027504
|2,19
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,04989
|2,02
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,041395
|1,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01097
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,02578
|2,80
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,028844
|2,78
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,079277
|0,55
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,093114
|0,53
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,04933
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,059441
|2,85
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,025668
|2,64
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,04308
|2,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040339
|2,01
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,082301
|1,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,01516
|3,27
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015539
|1,73
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,01656
|1,32
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016451
|0,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016638
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018314
|1,86
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020345
|1,81
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,021330
|1,78
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,020720
|1,78
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,019322
|1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,032195
|0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,044522
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046353
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018006
|0,25
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,047889
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027467
|-2,52
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,046959
|-2,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,020862
|-1,98
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,034397
|-1,92
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,022972
|-1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012775
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062336
|-1,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018949
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025408
|-1,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054736
|-1,11
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,022727
|-1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013105
|-3,44
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012561
|-3,43
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012896
|-3,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012566
|-3,35
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012287
|-3,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013885
|-0,02
(Sürecek)