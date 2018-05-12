Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050953 1,24 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,040597 0,85 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027506 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,029666 0,77 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,039541 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010826 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025079 4,65 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028065 2,92 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032233 0,59 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019784 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055224 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,080741 3,56 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039546 2,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,04222 1,99 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,057795 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022891 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01468 1,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016345 0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015033 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016108 0,16 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016663 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017979 2,32 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020321 2,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020956 2,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018985 2,22 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019202 2,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044409 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032112 0,26 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017961 0,25 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046237 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 0,047865 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028177 -1,66 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021283 -1,36 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,047936 -1,35 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052753 -1,30 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023402 -1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012881 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025758 -2,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055348 -0,90 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047436 -0,81 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087858 -0,50 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018336 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013007 -2,14 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012691 -1,99 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013989 -1,89 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013348 -1,88 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012749 -1,87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019927 -3,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013888 -3,62 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015275 -1,24 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013541 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010282 -0,92

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(Sürecek)