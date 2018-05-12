Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,050953
|1,24
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,040597
|0,85
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027506
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,029666
|0,77
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,039541
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010826
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,025079
|4,65
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,028065
|2,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,032233
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019784
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,055224
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,080741
|3,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,039546
|2,06
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,04222
|1,99
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,057795
|1,85
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022891
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,01468
|1,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016345
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015033
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016108
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016663
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017979
|2,32
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,020321
|2,23
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020956
|2,22
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,018985
|2,22
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,019202
|2,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,044409
|0,50
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,032112
|0,26
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017961
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,046237
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF
|0,047865
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028177
|-1,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021283
|-1,36
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,047936
|-1,35
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052753
|-1,30
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,023402
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012881
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025758
|-2,06
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055348
|-0,90
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047436
|-0,81
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087858
|-0,50
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018336
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013007
|-2,14
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012691
|-1,99
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013989
|-1,89
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013348
|-1,88
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012749
|-1,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019927
|-3,63
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013888
|-3,62
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015275
|-1,24
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,013541
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010282
|-0,92
(Sürecek)