Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,043558
|0,55
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,023851
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065273
|0,47
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,043615
|0,46
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066086
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010696
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,012633
|0,44
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013314
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,012817
|0,39
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,046171
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014208
|0,72
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,016646
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016078
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,01621
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014994
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031947
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,044187
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017871
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,046619
|0,24
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,047544
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,051436
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,035124
|-0,71
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048510
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,027921
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,050164
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013144
|-1,70
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010707
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026945
|-6,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,052888
|-4,05
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,023774
|-3,91
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018706
|-3,78
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,050630
|-3,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010410
|-2,40
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022815
|-2,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,076663
|-1,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,054977
|-1,73
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017019
|-1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015793
|-3,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014844
|-2,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021338
|-2,69
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010473
|-1,65
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019733
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017256
|-0,64
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,018212
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019489
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,018571
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020099
|-0,53
(Sürecek)