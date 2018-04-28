Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,043558 0,55 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023851 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065273 0,47 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043615 0,46 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066086 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010696 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012633 0,44 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013314 0,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,012817 0,39 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,046171 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014208 0,72 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016646 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016078 0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,01621 0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014994 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031947 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044187 0,25 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017871 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,046619 0,24 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,047544 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051436 -0,71 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,035124 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048510 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,027921 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,050164 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013144 -1,70 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010707 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026945 -6,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052888 -4,05 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023774 -3,91 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018706 -3,78 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050630 -3,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010410 -2,40 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022815 -2,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076663 -1,87 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,054977 -1,73 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017019 -1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015793 -3,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014844 -2,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021338 -2,69 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010473 -1,65 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019733 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017256 -0,64 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018212 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,019489 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,018571 -0,54 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020099 -0,53

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)