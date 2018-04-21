Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028973
|1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025753
|1,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,01466
|1,14
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,035724
|1,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021742
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013371
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,051615
|2,96
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021105
|2,31
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,09916
|2,14
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,112252
|2,14
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052549
|2,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,02602
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014103
|1,92
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013846
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013472
|1,87
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013208
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016295
|2,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015257
|2,00
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021927
|1,91
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019831
|0,98
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020026
|0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016164
|0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF
|0,020558
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017827
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031867
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045898
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026738
|-2,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,026438
|-2,03
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,019737
|-2,01
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,035853
|-2,00
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067441
|-1,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010740
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023615
|-2,12
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026664
|-1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,024327
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,055790
|-1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038428
|-1,08
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041504
|-1,03
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,010617
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014107
|-2,38
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016190
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020207
|-2,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019070
|-2,77
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,018514
|-2,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,011645
|-2,76
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019628
|-2,75
(Sürecek)