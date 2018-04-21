Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028973 1,42 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025753 1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,01466 1,14 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,035724 1,12 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021742 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013371 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051615 2,96 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021105 2,31 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,09916 2,14 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112252 2,14 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,052549 2,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,02602 2,02 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014103 1,92 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013846 1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013472 1,87 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013208 1,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016295 2,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015257 2,00 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021927 1,91 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019831 0,98 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020026 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016164 0,25 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020558 0,25 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017827 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031867 0,25 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045898 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026738 -2,24 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026438 -2,03 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,019737 -2,01 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,035853 -2,00 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,067441 -1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010740 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023615 -2,12 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026664 -1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,024327 -1,44 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,055790 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038428 -1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041504 -1,03 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010617 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014107 -2,38 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016190 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020207 -2,78 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019070 -2,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,018514 -2,76 NN Hay. Em. Altın EYF 0,011645 -2,76 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019628 -2,75

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(Sürecek)