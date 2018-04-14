Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049753 2,76 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052773 2,74 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036017 2,74 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,02735 2,68 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,026987 2,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010813 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,024126 1,25 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027033 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038846 2,44 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,05652 2,41 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,024683 2,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,078286 1,56 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,041936 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,014451 2,61 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016296 0,84 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014969 0,44 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010241 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015986 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,019614 4,04 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,020784 4,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019197 4,04 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020147 4,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,018828 4,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,043967 0,25 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017782 0,25 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016680 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,046392 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031787 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014495 -0,13 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028568 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,051755 -0,11 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021508 -0,08 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,023233 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013250 -1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,104609 -3,98 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118170 -3,60 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033516 -3,49 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019514 -3,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058733 -3,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010518 -2,60 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017143 -1,98 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031059 -1,63 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,055198 -1,50 NN Hay. Em. Karma EYF 0,093215 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014958 -3,00 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015936 -2,82 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021516 -2,77 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019638 -0,58 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019836 -0,53

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(Sürecek)