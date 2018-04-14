Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049753
|2,76
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,052773
|2,74
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,036017
|2,74
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,02735
|2,68
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,026987
|2,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010813
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,024126
|1,25
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,027033
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038846
|2,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,05652
|2,41
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,024683
|2,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,078286
|1,56
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,041936
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,014451
|2,61
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016296
|0,84
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014969
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,010241
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015986
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,019614
|4,04
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,020784
|4,04
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,019197
|4,04
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,020147
|4,03
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,018828
|4,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,043967
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,017782
|0,25
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016680
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,046392
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031787
|0,25
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014495
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028568
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,051755
|-0,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021508
|-0,08
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,023233
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013250
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,104609
|-3,98
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,118170
|-3,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033516
|-3,49
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019514
|-3,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058733
|-3,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010518
|-2,60
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017143
|-1,98
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,031059
|-1,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,055198
|-1,50
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,093215
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014958
|-3,00
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015936
|-2,82
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021516
|-2,77
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,019638
|-0,58
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019836
|-0,53
(Sürecek)