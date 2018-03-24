Yatırımcı Rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021676 0,69 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,028839 0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014603 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042194 0,65 Anadolu Hayat Em. HSBC Port. Borç. Araç. EYF 0,03556 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013471 0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010654 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029845 1,72 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043787 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014048 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013431 0,93 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013215 0,91 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01381 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013487 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016644 0,84 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022203 0,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,013666 0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015486 0,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016098 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018559 1,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018107 1,25 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,018889 1,21 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,017616 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017964 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016558 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,046053 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,043644 0,25 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,045450 0,24 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,031554 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,048933 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,023294 -2,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056694 -0,88 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020407 -0,60 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,108545 -0,53 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,026166 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,076923 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023156 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036973 -0,81 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013870 -0,46 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,054012 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015899 -0,31 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019957 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,014786 -0,04

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(Sürecek)