Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021676
|0,69
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,028839
|0,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014603
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,042194
|0,65
|Anadolu Hayat Em. HSBC Port. Borç. Araç. EYF
|0,03556
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013471
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,010654
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029845
|1,72
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043787
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014048
|0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013431
|0,93
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013215
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,01381
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013487
|0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016644
|0,84
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022203
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,013666
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015486
|0,51
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,016098
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018559
|1,25
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018107
|1,25
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,018889
|1,21
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,017616
|1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,017964
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF
|0,016558
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF
|0,046053
|0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,043644
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF
|0,045450
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,031554
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,048933
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,023294
|-2,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056694
|-0,88
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020407
|-0,60
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,108545
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,026166
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,076923
|-1,50
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,023156
|-0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036973
|-0,81
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013870
|-0,46
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,054012
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,015899
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019957
|-0,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,014786
|-0,04
(Sürecek)