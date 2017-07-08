Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 353,845933 3,12 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037342 3,09 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030831 3,03 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,756059 2,99 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,435162 2,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010289 4,19 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,352652 2,93 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,015020 2,71 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013673 2,66 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019080 2,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,027251 3,84 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,035496 3,20 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017097 3,11 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018339 3,02 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,045856 2,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,194925 3,30 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,293578 1,67 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043557 1,47 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,033807 1,21 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,314179 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013229 3,17 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,198439 3,08 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,260829 3,01 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017346 2,82 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,034883 1,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,113895 1,43 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 133,391373 1,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021459 1,10 HSBC Portföy Altın Fonu 1,321921 1,08 İş Portföy Altın Fonu 0,016713 1,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,086026 0,32 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,018330 0,26 ICBC Turkey Portföy Para Piy. F. 13,666994 0,25 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,192678 0,24 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,014297 0,24 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031548 -0,82 Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,571945 -0,72 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014770 -0,67 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,419252 -0,65 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041415 -0,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ) 0,019882 -3,31 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,049312 -2,48 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,210289 -0,52 Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,045112 -0,47 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,460385 -0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010106 -2,37 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,803156 -0,26 Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon 0,015807 -0,18 İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026814 -0,12 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon 0,020478 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 16,308487 -0,25 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,168047 -0,22 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,033730 -0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,505325 -1,35

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