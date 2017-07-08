Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|353,845933
|3,12
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037342
|3,09
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030831
|3,03
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,756059
|2,99
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,435162
|2,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010289
|4,19
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,352652
|2,93
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,015020
|2,71
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013673
|2,66
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019080
|2,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,027251
|3,84
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,035496
|3,20
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,017097
|3,11
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018339
|3,02
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,045856
|2,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,194925
|3,30
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,293578
|1,67
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043557
|1,47
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,033807
|1,21
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,314179
|1,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013229
|3,17
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,198439
|3,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,260829
|3,01
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017346
|2,82
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034883
|1,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,113895
|1,43
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|133,391373
|1,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,021459
|1,10
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,321921
|1,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,016713
|1,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,086026
|0,32
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,018330
|0,26
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. F.
|13,666994
|0,25
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,192678
|0,24
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,014297
|0,24
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,031548
|-0,82
|Deniz Port. Uzun Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,571945
|-0,72
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014770
|-0,67
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,419252
|-0,65
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,041415
|-0,65
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. F. (His.Sen.Yoğ)
|0,019882
|-3,31
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,049312
|-2,48
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,210289
|-0,52
|Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)
|0,045112
|-0,47
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,460385
|-0,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010106
|-2,37
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,803156
|-0,26
|Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon
|0,015807
|-0,18
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,026814
|-0,12
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon
|0,020478
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|16,308487
|-0,25
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,168047
|-0,22
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,033730
|-0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,505325
|-1,35
(Sürecek)