Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,130522 11,05 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,097815 11,02 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 15,229304 10,83 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 4,257212 10,58 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 14,434922 10,47 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 19,374234 10,29 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 18,410228 8,72 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,738037 8,28 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 24,385020 8,19 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1135,530128 8,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,053117 13,77 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026338 12,82 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,147536 11,29 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,069563 10,55 Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,319515 10,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,173977 15,34 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,160226 11,89 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,217142 11,81 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,207898 11,11 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,086035 10,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,173438 11,13 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,705265 10,84 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,141237 10,79 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 2,064084 10,37 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,732715 9,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,047369 12,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 5,102479 11,78 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 4,566832 10,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,997569 8,19 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,755833 7,92 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,151769 7,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,160738 7,81 Deniz Port. Altın Fonu 0,082154 7,74 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,096248 7,70 İş Portföy Altın Fonu 0,073970 7,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,156374 0,36 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,009756 0,35 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,048405 0,34 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,035452 0,33 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,052057 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,834626 -3,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230503 -2,89 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555740 -2,79 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,308982 -2,70 Deniz Port. Borç. Araç. Fonu 0,028382 -1,50 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,965110 -3,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,113577 -4,14 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,988929 -4,11 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057350 -4,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,025187 -0,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi