Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Yab. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,13052211,05
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,09781511,02
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu15,22930410,83
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu4,25721210,58
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu14,43492210,47
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF19,37423410,29
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF18,4102288,72
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,7380378,28
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF24,3850208,19
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1135,5301288,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,05311713,77
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02633812,82
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,14753611,29
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,06956310,55
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,31951510,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,17397715,34
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,16022611,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,21714211,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,20789811,11
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,08603510,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,17343811,13
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,70526510,84
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,14123710,79
Ak Portföy İkinci Değişken Fon2,06408410,37
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,7327159,92
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,04736912,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,10247911,78
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,56683210,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9975698,19
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,7558337,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Ak Portföy Altın Fonu0,1517697,89
TEB Portföy Altın Fonu0,1607387,81
Deniz Port. Altın Fonu0,0821547,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0962487,70
İş Portföy Altın Fonu0,0739707,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1563740,36
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0097560,35
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0484050,34
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu1,0354520,33
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0520570,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,834626-3,18
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230503-2,89
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555740-2,79
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,308982-2,70
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,028382-1,50
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,965110-3,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,113577-4,14
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,988929-4,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057350-4,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,025187-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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