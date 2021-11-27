Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Yab. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,130522
|11,05
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,097815
|11,02
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|15,229304
|10,83
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|4,257212
|10,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|14,434922
|10,47
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|19,374234
|10,29
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|18,410228
|8,72
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,738037
|8,28
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|24,385020
|8,19
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1135,530128
|8,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053117
|13,77
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026338
|12,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,147536
|11,29
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,069563
|10,55
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,319515
|10,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,173977
|15,34
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,160226
|11,89
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,217142
|11,81
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,207898
|11,11
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,086035
|10,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,173438
|11,13
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,705265
|10,84
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,141237
|10,79
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|2,064084
|10,37
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,732715
|9,92
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,047369
|12,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,102479
|11,78
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,566832
|10,03
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,997569
|8,19
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,755833
|7,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,151769
|7,89
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,160738
|7,81
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,082154
|7,74
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,096248
|7,70
|İş Portföy Altın Fonu
|0,073970
|7,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,156374
|0,36
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,009756
|0,35
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,048405
|0,34
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,035452
|0,33
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,052057
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,834626
|-3,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230503
|-2,89
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555740
|-2,79
|NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu
|1,308982
|-2,70
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028382
|-1,50
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,965110
|-3,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113577
|-4,14
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,988929
|-4,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057350
|-4,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,025187
|-0,24
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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