Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,088105 7,52 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 13,741518 7,20 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 13,066328 7,09 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,117533 6,95 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 4,668535 6,92 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 16,625902 14,59 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1049,908947 11,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 57,768948 11,30 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,270216 11,26 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 56,671831 9,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,444167 8,56 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,064844 8,54 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 6,550044 8,36 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,132566 8,05 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,062922 7,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059760 13,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118487 12,56 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 1,031299 11,12 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111212 10,71 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072057 10,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,538542 11,42 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,576330 9,89 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,825016 9,50 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,438355 8,79 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,591299 8,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,085153 9,99 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,553557 9,77 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,613405 9,39 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,284440 8,88 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,246053 8,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,052972 11,30 HSBC Portföy Altın Fonu 5,294382 10,37 TEB Portföy Altın Fonu 0,149099 10,16 Inveo Portföy Altın Fon 1,338537 10,13 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,089363 10,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,006233 0,40 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,152173 0,34 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,044904 0,34 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,381216 0,32 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,228771 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031874 -3,00 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,345291 -1,83 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,571711 -0,70 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237354 -0,61 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,862039 -0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,150840 -0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,854419 -1,18 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,052023 -0,76 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,089183 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi