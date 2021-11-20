Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0881057,52
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu13,7415187,20
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu13,0663287,09
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1175336,95
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,6685356,92
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,62590214,59
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1049,90894711,36
QNB Finans Portföy Altın BYF57,76894811,30
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,27021611,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF56,6718319,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,4441678,56
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0648448,54
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,5500448,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1325668,05
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0629227,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,05976013,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,11848712,56
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,03129911,12
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,11121210,71
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,07205710,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,53854211,42
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,5763309,89
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,8250169,50
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,4383558,79
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,5912998,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0851539,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,5535579,77
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,6134059,39
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,2844408,88
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,2460538,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,05297211,30
HSBC Portföy Altın Fonu5,29438210,37
TEB Portföy Altın Fonu0,14909910,16
Inveo Portföy Altın Fon1,33853710,13
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,08936310,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0062330,40
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1521730,34
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0449040,34
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3812160,32
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2287710,32
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031874-3,00
NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu1,345291-1,83
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,571711-0,70
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237354-0,61
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,862039-0,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,150840-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Aura Portföy Değ. Fon0,854419-1,18
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,052023-0,76
Qinvest Portföy Değ. Fon0,089183-0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

 Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor

 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi

Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title