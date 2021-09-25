Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF836,4479412,83
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0971562,32
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0712092,06
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,0730441,92
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,6484061,91
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0178653,79
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0502452,33
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,0542182,32
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1447512,06
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0503722,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1064884,64
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0639653,18
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0725312,94
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0680482,29
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1451102,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0042637,36
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1851724,09
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1138882,55
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0501732,46
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,1001572,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0340372,40
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,7332812,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,4226352,19
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5224672,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0652021,82
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Altın BYF43,3251352,35
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,6895392,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,2516362,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,0404281,79
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0686001,78
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0976090,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0964690,36
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2128650,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1966880,36
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0317650,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,579408-0,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,240827-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,864023-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,557188-0,77
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,660479-0,26
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,025267-0,12
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,523044-0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,938599-3,80
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,271487-3,57
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044911-3,50
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,795063-3,46
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089098-3,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,599402-1,16
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,360706-0,84
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,301542-0,50
Inveo Portföy Karma Fon1,258386-0,36
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,694867-0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,387784-1,25
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,489563-1,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,038023-0,86
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,198812-0,40
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,456573-0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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