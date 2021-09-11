Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,9038972,67
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0699892,58
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,4887782,51
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon10,1401352,40
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,1199222,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0359804,17
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0449043,11
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8612872,81
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0065302,77
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0331242,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu181,6906292,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1051462,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1509191,69
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429291,39
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0628700,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1263572,32
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9363532,19
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,5150122,15
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0984251,96
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,2093331,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,6611382,49
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,3598532,42
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0333272,36
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,4942621,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0643721,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,2903062,96
QNB Finans Portföy Altın BYF42,8358971,08
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0678501,03
İş Portföy Altın Fonu0,0522591,02
Fiba Portföy Altın Fonu0,0399051,02
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0896860,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0885950,36
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0244710,36
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1127420,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1882180,36

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575595-0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,857092-0,05
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,239212-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,036108-0,81
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,597122-0,48
Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu1,107452-0,26
Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,101335-0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,854317-3,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,094490-2,88
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,071865-2,88
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,844090-2,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,047663-2,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,405842-1,32
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,981816-1,27
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,040101-1,27
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,172335-0,87
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,463304-0,77
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,137051-1,27
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,214604-1,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,678152-0,95
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,552079-0,90
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,435244-0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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