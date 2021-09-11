Yatırımcı rehberi (6)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,903897
|2,67
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069989
|2,58
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,488778
|2,51
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|10,140135
|2,40
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,119922
|2,39
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035980
|4,17
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,044904
|3,11
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,861287
|2,81
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,006530
|2,77
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,033124
|2,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|181,690629
|2,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,105146
|2,03
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,150919
|1,69
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142929
|1,39
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,062870
|0,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,126357
|2,32
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,936353
|2,19
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,515012
|2,15
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,098425
|1,96
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,209333
|1,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,661138
|2,49
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,359853
|2,42
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033327
|2,36
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,494262
|1,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064372
|1,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,290306
|2,96
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,835897
|1,08
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067850
|1,03
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052259
|1,02
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039905
|1,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,089686
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,088595
|0,36
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,024471
|0,36
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,112742
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,188218
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575595
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,857092
|-0,05
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239212
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,036108
|-0,81
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,597122
|-0,48
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,107452
|-0,26
|Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,101335
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,854317
|-3,45
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094490
|-2,88
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,071865
|-2,88
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,844090
|-2,75
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047663
|-2,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,405842
|-1,32
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,981816
|-1,27
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,040101
|-1,27
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,172335
|-0,87
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,463304
|-0,77
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,137051
|-1,27
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,214604
|-1,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,678152
|-0,95
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,552079
|-0,90
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,435244
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SÜRECEK)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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