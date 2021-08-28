Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572536
|0,92
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237253
|0,81
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,849692
|0,63
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031280
|0,51
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,630991
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016034
|4,15
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033916
|2,01
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,108046
|1,46
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,860877
|1,43
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048179
|1,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,227220
|3,76
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104397
|3,03
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,101493
|2,06
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,270692
|1,82
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,142649
|1,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,912086
|3,54
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,079582
|3,34
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,052893
|3,09
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,030361
|3,04
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,317165
|2,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,133701
|2,54
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,212770
|0,85
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,802777
|0,40
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,851387
|0,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021465
|0,37
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,011205
|0,37
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,081824
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,080762
|0,36
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,017143
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,179826
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094008
|-1,88
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|800,023360
|-1,75
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068891
|-1,54
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,328079
|-1,42
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,725691
|-1,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,101798
|-1,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,048602
|-0,71
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042137
|-0,68
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,836657
|-0,61
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,002908
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,932815
|-2,59
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,062617
|-1,42
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,700591
|-1,28
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,973120
|-1,26
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,866111
|-1,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,587626
|-2,11
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064740
|-1,32
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,124658
|-1,12
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,250896
|-1,06
|Garanti Portföy Agresif Değ. Fon
|0,039872
|-0,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,608846
|-1,74
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,032901
|-1,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,309039
|-1,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,934444
|-1,51
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,219335
|-1,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067084
|-1,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112389
|-1,54
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039452
|-1,54
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,982520
|-1,53
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057479
|-1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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