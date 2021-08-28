Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5725360,92
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2372530,81
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8496920,63
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0312800,51
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,6309910,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0160344,15
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0339162,01
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1080461,46
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8608771,43
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0481791,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,2272203,76
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1043973,03
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1014932,06
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,2706921,82
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,1426491,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9120863,54
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0795823,34
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0528933,09
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0303613,04
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,3171652,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1337012,54
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2127700,85
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,8027770,40
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8513870,37
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0214650,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0112050,37
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0818240,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0807620,36
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0171430,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1798260,36
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094008-1,88
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF800,023360-1,75
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068891-1,54
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,328079-1,42
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,725691-1,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,101798-1,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048602-0,71
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042137-0,68
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,836657-0,61
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,002908-0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,932815-2,59
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,062617-1,42
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,700591-1,28
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,973120-1,26
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,866111-1,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Tacirler Portföy Değ. Fon4,587626-2,11
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,064740-1,32
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,124658-1,12
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,250896-1,06
Garanti Portföy Agresif Değ. Fon0,039872-0,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,608846-1,74
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,032901-1,61
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,309039-1,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,934444-1,51
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,219335-1,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067084-1,56
TEB Portföy Altın Fonu0,112389-1,54
Fiba Portföy Altın Fonu0,039452-1,54
HSBC Portföy Altın Fonu3,982520-1,53
Deniz Port. Altın Fonu0,057479-1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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