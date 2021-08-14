Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070376
|0,53
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,855615
|0,49
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,536540
|0,49
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,929406
|0,49
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,134356
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,105303
|1,68
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,218029
|0,90
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016652
|0,56
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050136
|0,36
|Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,096578
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,422783
|2,47
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,133010
|2,45
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106954
|2,33
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,911783
|2,07
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,033998
|2,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049351
|2,36
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,451686
|1,97
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,889443
|1,63
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,065903
|1,36
|HSBC Portföy Değ. Fon
|157,930132
|1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,215016
|0,76
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033653
|0,58
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,378932
|0,50
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,695601
|0,47
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,497511
|0,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,074031
|0,36
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,009619
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,073067
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,171462
|0,36
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,995764
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052031
|-0,06
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,842049
|-0,04
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045571
|-0,03
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,565901
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,017768
|-8,23
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,985447
|-7,27
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,015334
|-7,19
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,841745
|-7,09
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043088
|-5,75
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|0,995290
|-3,31
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,957304
|-2,28
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,875131
|-1,98
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,999386
|-1,95
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,972374
|-1,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,064886
|-2,00
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,964478
|-1,25
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,919945
|-1,11
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,060979
|-0,95
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,708143
|-0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,224484
|-3,18
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,941633
|-3,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063828
|-3,08
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,986923
|-3,04
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,847251
|-2,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,126975
|-8,17
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067323
|-3,29
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039556
|-3,26
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106750
|-3,26
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,996148
|-3,25
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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