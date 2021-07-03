Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,556992 0,70 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 3,224604 0,62 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230792 0,56 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030294 0,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,829555 0,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035738 2,25 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017658 1,54 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,103094 1,29 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048068 0,98 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,104740 0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111994 3,94 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,060382 2,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142995 1,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 176,594631 1,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106873 1,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,167865 2,14 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,977399 2,02 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,056441 1,35 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,802012 1,18 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,033913 1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020855 0,35 KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,678770 0,34 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,033437 0,34 KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu 1,137557 0,34 KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu 1,038489 0,33 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,070928 0,39 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,025705 0,37 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,048774 0,36 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,762585 0,36 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,051537 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 826,311053 -0,56 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052869 -0,23 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045625 -0,19 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,878608 -0,11 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,260084 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,301890 -0,95 Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,001817 -0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047690 -0,58 QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu 1,135492 -0,31 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,569691 -0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010489 -4,54 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,320503 -4,15 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,632761 -3,66 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 17,886172 -3,57 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,129656 -3,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,995520 -2,74 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,125932 -1,63 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048936 -1,53 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,054316 -1,39 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,426035 -1,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,472198 -2,85 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,862129 -2,67 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,154813 -2,34 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,554066 -2,18 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,374332 -1,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040493 -0,94 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,439943 -0,93 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068969 -0,92 Deniz Port. Altın Fonu 0,059057 -0,89 HSBC Portföy Altın Fonu 4,096409 -0,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu