Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,556992
|0,70
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|3,224604
|0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230792
|0,56
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030294
|0,53
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,829555
|0,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035738
|2,25
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017658
|1,54
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,103094
|1,29
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048068
|0,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104740
|0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,111994
|3,94
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,060382
|2,09
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142995
|1,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|176,594631
|1,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,106873
|1,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,167865
|2,14
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,977399
|2,02
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,056441
|1,35
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,802012
|1,18
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,033913
|1,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020855
|0,35
|KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,678770
|0,34
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,033437
|0,34
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,137557
|0,34
|KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
|1,038489
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,070928
|0,39
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,025705
|0,37
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,048774
|0,36
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,762585
|0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,051537
|0,36
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|826,311053
|-0,56
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052869
|-0,23
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045625
|-0,19
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,878608
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,260084
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,301890
|-0,95
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,001817
|-0,82
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,047690
|-0,58
|QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,135492
|-0,31
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,569691
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,010489
|-4,54
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,320503
|-4,15
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,632761
|-3,66
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|17,886172
|-3,57
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,129656
|-3,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,995520
|-2,74
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,125932
|-1,63
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048936
|-1,53
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,054316
|-1,39
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,426035
|-1,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,472198
|-2,85
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,862129
|-2,67
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,154813
|-2,34
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,554066
|-2,18
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,374332
|-1,69
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040493
|-0,94
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,439943
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068969
|-0,92
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059057
|-0,89
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,096409
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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