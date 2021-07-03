Yatırımcı rehberi (6)
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Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5569920,70
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu3,2246040,62
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2307920,56
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0302940,53
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8295550,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0357382,25
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0176581,54
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1030941,29
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0480680,98
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1047400,92
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1119943,94
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0603822,09
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1429951,42
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu176,5946311,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1068731,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1678652,14
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9773992,02
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,0564411,35
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8020121,18
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,0339131,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0208550,35
KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,6787700,34
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0334370,34
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,1375570,34
KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu1,0384890,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0709280,39
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0257050,37
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0487740,36
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7625850,36
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0515370,36

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,311053-0,56
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052869-0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045625-0,19
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,878608-0,11
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,260084-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,301890-0,95
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,001817-0,82
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047690-0,58
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,135492-0,31
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,569691-0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,010489-4,54
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,320503-4,15
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,632761-3,66
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF17,886172-3,57
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,129656-3,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,995520-2,74
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,125932-1,63
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048936-1,53
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,054316-1,39
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,426035-1,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,472198-2,85
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,862129-2,67
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,154813-2,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,554066-2,18
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,374332-1,69
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,040493-0,94
QNB Finans Portföy Altın BYF43,439943-0,93
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,068969-0,92
Deniz Port. Altın Fonu0,059057-0,89
HSBC Portföy Altın Fonu4,096409-0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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